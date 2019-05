Abipalve: hooldustöötaja soovib hambad korda saada, et patsientidele naeratada

Mari on hooldustöötaja ühes Eestimaa haiglas. Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuspetsialist, kes toetab ja juhendab patsienti väärika elu korraldamisel. Oluline on tagada patsiendile võimalikult hea elukvaliteet.

Haiglas on Mari kokku puutunud erinevas tervislikus seisundis olevate inimestega. Ta teab väga hästi, et teiste inimeste toetamine on oluline hetkedel, kui ollakse seoses tervise halvenemisega nõrgad ja abitud. Samuti peab Mari oluliseks ja teab, kui tähtis on patsientidele lahke olek ning hea sõna. Tihti piisab ühest siirast naeratusest, et patsiendi päev helgemaks muuta.

Küll aga on Maril raske valutavate ja inetute hammastega naeratada. Kogu aeg peab ennast jälgima, et mitte naeratada liialt avatud suuga ja et puuduvaid hambaid näha poleks.

Mari elab koos emaga väikeses Eestimaa paigas. Kuna ta elab töökohast kaugel, kulub iga kuu transpordi peale sissetulekuga võrreldes suur summa - ligi 30 eurot nädalas. Maril ei ole ebamõistlikke kulutusi, ta peab lugu taaskasutusest ja elab väga kokkuhoidlikult. Mari sissetulek taotluse esitamise hetkel oli ligi 600 eurot kuus.

Mari panustab oma hambaravisse nii palju, kui see tema sissetuleku juures on võimalik. Näiteks on ta palunud sünnipäevaks kinkida sõpradel, tuttavatel, töökaaslastel hambaraviasutuse kinkekaarte, mis on praktiline algatus enda tervise parendamiseks.

Ise on Mari öelnud, et lisaks füüsilise tervise taastamisele annaksid terved hambad juurde enesekindlust ja julguse naeratada.

Mari tunnistas, et tal oli väga raske fondi poole abi küsimiseks pöörduda, sest ta on harjunud igapäevaselt ise teisi abistama. Fond kutsub üles naist toetama, et ta saaks teisi abistada ilma hambavalu ja piinlikkust tundmata. Tema hammaste ravi ja taastamine läheb maksma eeldatavalt ligi 13 000 eurot.

Kui soovid toetada Mari hammaste ravi, siis tee annetus Heategevusfond Naeratuse Eest SA-le:

SEB pank EE671010220278754220

Swedpank EE702200221071412325

Luminor EE621700017004663106

LHV EE217700771002430703