Nüüd on teada: see meelemürk on kõige kahjulikuma järelmõjuga

25 Austraalia eksperdist koosnev töörühm hindas 22 meelemürki 16 tervistkahjustava kriteeriumi alusel, kirjutab Journal of Psychopharmacology. Üheksa kriteeriumit oli seotud sellega, millist kahju põhjustab meelemürk otseseltselle tarvitajale ning seitse sellega, milline on mõju teda ümbritsevatele inimestele ning rahva tervisele. Iga meelemürgi mõju hinnati iga kriteeriumi alusel ning määrati selle alusel lõppskoor.

Analüüs näitas, et inimesele kõige kahjulikumaks meelemürgiks on fentanüül (skoor 50, mis on ka võimalik maksimaalne skoor), järgnesid heroiin (45), kristalliline metamfetamiin (42). Tarvitajat ümbritsevat lähikonda arvesse võttes peeti kõige kahjulikumaks alkoholi (41), kristallilise metamfetamiini (24) ja sigarettide (14) mõju.