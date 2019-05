Suur avastus: insulti põhjustavates trombides tegutsevad suubakterid

Uurijad märgivad, et ka kõige tavalisemad suubakterid võivad vereringesse sattudes põhjustada põletikke, näiteks südameklappides. Samuti on tõendeid, et bakterid võivad ise aktiveerida vereliistakuid ja seega vererakkude kleepumist, mille tagajärjeks on trombid.