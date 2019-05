Risk või mitte? Seos öötöö ja rinnavähi vahel tehti lõpuks selgeks

Londoni vähiuuringute instituudi teadlased analüüsisid 102 869 briti naise terviseandmeid kümneaastase perioodi vältel, neist 2059 naisel tekkis hiljem rinnavähk, kirjutab Independent. Kuigi varem on otsitud seost öötöö tegemise ning rinnavähi riski suurenemise vahel, siis nüüd kinnitasid teadlased, et öötöö ei põhjusta rinnavähki.

Esmakordselt räägiti sellest seosest 70ndatel. Mitmes uuringus on välja pakutud, et rinnavähi tekkeriski tõstab öötöötajate suurem kokkupuude kunstliku valgusega, mis lööb sassi keha loomuliku ööpäevarütmi, pärssides unehormoon melatoniini taset ning tõstes östrogeeni taset. 2007. aastal tunnistas rahvusvaheline vähiuuringute keskus, et vahetustega töö, mis häirib unetsüklit, on tõenäoliselt kantserogeense mõjuga.

Värske uuringu juhtivautor Michael Jones aga viitab, et senised uuringud rinnavähi ja öötöö seose kohta on olnud pigem ebaselged. «Oma uuringus ei leidnud me seost rinnavähi ning naiste vahel, kes on teinud kümme aastat öövahetustega tööd, olenemata ka nende konkreetsetest tööülesannetest ning vanusest, mil tööga alustati,» märkis ta.

Jones nentis, et öövahetused võivad avaldada inimese tervisele küll muud mõju ning iga indiviidi ööpäevarütmi häirumise mõju pikal perioodil pole seni täpselt teada. Selleks, et kinnitada seos öötöö ja rinnvähi vahel, on vaja rohkem ja veenvamaid tõendeid – praegu neid aga pole. Teadlased loodavad, et selline kinnitus võtab töötajatelt pisut pinget maha pärast aastakümneid kestnud arutelu öövahetuste kohta.

Rinnavähi tekkepõhjused pole seni väga täpselt teada. Üheks riskifaktoriks on kahtlemata vähi esinemine perekonnas, risk suureneb ka vanusega. Vähieksperdid rõhutavad, et kuigi mõningaid asju ei oska oodata ega saa muuta, siis ennekõike tuleb igal naisel endal risk minimaalsena hoida – püsida normaalkaalus, olla füüsiliselt aktiivne ning tarbida vähe või üldse mitte alkoholi. Geneetilise riskifaktoriga naistel tuleb aeg-ajalt kontrollis käia.