Mida teha, kui nahk hakkab päikesepõletuse järel kooruma?

«UV-kiirgus kahjustab nahka olenemata sellest, kas nahk hakkab kooruma või mitte. Kui see siiski juhtub, on tegu üsna tõsise nahakahjustusega,» rääkis dermatoloog Joshua Zeichner portaalile Prevention.

UV-kiirgust on kaht tüüpi ning päikesekiirgus sisaldab mõlemat. UVA-kiirgus on pisut vähem intensiivne, kuid rohkem levinud kui UVB-kiirgus. UVA tungib sügavale naha sisse, põhjustades DNA-kahjustusi ning enneaegset vananemist ehk see kiirgus tekitab kortse. UVB on aga peamine süüdlane päikesepõletuses. Rolli nahavähi tekkes mängivad mõlemad. Kui sa ei kanna intensiivse päikese eest kaitsvaid riideid ega kasuta päikesekaitsekreemi, võib UV-kiirgus kahjustada naharakke. Arvatakse, et juba 1-2 tõsist, villilist päikesepõletust kahekordistab nahavähi riski.

Päikesepõletuse tulemusena võtab keha sisse justkui kaitsepositsiooni ning hakkab põlenud nahka eraldama. Nahka hakkab kooruma 3-7 päeva pärast päikesepõletust ning kogu protsess võtab aega kuni kaks nädalat. Võtmesõna on siinkohal – ära noki kooruvat nahka! «Ise naha koorimine võib pakkuda rahulolu, kui näed neid valgeid helbekesi kadumas. See mõjub sarnaselt vistrike pigistamisega. See lõhub aga naha kaitsebarjääri, n-ö toores, lahtine nahk on sel juhul avatud kõikvõimalikele infektsioonidele,» selgitas nahaarst. Näppida ei tohi ka põletusega tekkivaid ville, sest needki on naha viis ennast kaitsta, kuni toimub paranemine.

Kui kahju on juba tehtud, siis paraku ei saa koorumist peatada ega oluliselt leevendada. Dermatoloog Samantha Conrad soovitab juua palju vedelikku, et nahk oleks n-ö seestpoolt niisutatud, nahale võib teha ka niiskeid kompresse. See vähendab pisut naha sügelust ja ärritust. «Terve nahk suudab end ise parandada, päikesepõletus häirib aga naha kaitsevõimet, lüües paigast vedelike tasakaalu ja tekitades põletikku,» põhjendas Zeichner veejoomise vajadust.

Enda pesemiseks peaks kasutama õrnatoimelisi ja niisutavaid vahendeid ning nahka ei tohi hõõruda. Pärast jahedat (kasvõi lühiajalist) dušši võib kergelt niiskele nahale kanda niisutavat kreemi, sest siis lukustuvad vedelikud naha sisse. Conradi sõnul on niisutamiseks hea valik ka aaloetaimest pigistatud mahl.