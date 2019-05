Uuring: noorte meeste luud on hõredad ja selle vastu aitab selline trenn

Arstid mõõtsid 35-50aastaste meeste ja naiste luutihedust – 28 protsendil meestest ilmnes osteoporoosi ehk luude hõrenemise esimesi märke, samuti 26 protsendil naistest. Tulemused on üllatavad, kuna haigust on seni seostatud just rohkem naistega, kirjutab The Telegraph.

Teadurid tõdesid, et uuringus osalenud mehed olid usinad jalgratturid, aga see luudele mitte survet avaldav sportimise vorm ei tee skeleti heaks midagi. «Seostame luude hõrenemist tavaliselt mineraalainete vähenemisega post-menstruaalsete naiste hulgas. Kõrgenenud riski nägime hoopis meeste hulgas. Pea kõik osalised, keda luude halvast seisukorrast teavitasime, olid üllatunud ja see tundub olevat suurem probleem, kui keegi on eeldanud,» rääkis doktor Martha Bass, uuringu autor.