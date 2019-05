Piinlik: miks tekib kõrgustes viibides suvalisel hetkel erektsioon?

Sellise erektsiooni tegelik põhjus on lihtne, kirjutab Health24. Nimelt on kõrgustes hõredam õhk, mis kutsub esile vererõhu tõusu ja võib tekitada ajutisi tervisehädasid, aga sealhulgas ka erektsiooni. Õhurõhu muutumine võib näiteks jalad tursesse ajada ning kõhupuhitust tekitada. Veres toimuvad sellistes tingimustes väikesed muutused ning see võib sundida paisuma ka suguelundit.

Kui viibid kõrges kohas külma ilmaga, mängib ka see rolli vererõhu muutumisel. See kehtib just mägironijate puhul, kes ronivad ekstreemsetes lumistes ja jäistes tingimustes. Osa mägironijaid võib sel põhjusel kogeda erektsiooni, mille taga pole seksuaalne erutumine, see kehtib langevarjusportlaste kohta.