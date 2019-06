Viis tervislikku põhjust, miks isu on kadunud

Isu kaotamine viirushaigusega on normaalne ning võid niimoodi ka kaalu kaotada. See juhtub siis, kui valged verelibled vabastavad tsütokiine, mis aitavad infektsiooniga võidelda, kuid tekitavad palavikku, väsimust ja isukaotust. Bakteriaalsed infektsioonid, nagu kopsupõletik või streptokokk võivad samuti nälga vähendada ning isu taastub paranedes.

Kuuleme tihti, et inimesed söövad stressi tõttu rohkem, kuid ärevus võib ka isu vähendada. Stressi tõttu vabaneb hormoon adrenaliin, mis vähendab ajutiselt nälga. Siiski on selle mõju enamasti lühiajaline ning pidev stress paneb keha kortisooli vabastama, mis pigem tõstab isu. Inimesed, kes on tõsises stressis või ärevuses võivad ka liiga palju muretseda, et söömisele mõelda. Seetõttu jäävad keha näljasignaalid märkamata.