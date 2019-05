Naisel tuli pärast keisrilõiget jalad amputeerida

Priyale (38) oli tehtud keisrilõige ka esimese lapse ilmale aitamiseks ning selle käigus esines veidi verejooksu, nii et arstid olid selleks valmis sellelgi korral, kirjutab INews.

Arstidel oli aga raskusi verejooksu peatamisega ja Priya kaotas operatsioonilaual üle kolme liitri verd. Beebi Sara sündis keisrilõike läbi tervena ja ema viidi lõikusest taastuma.

Kaks päeva hiljem hakkasid Priya käed ja jalad üles paistetama.

"Mingil põhjusel, mida ikka veel uuritakse, ta jäsemed hakkasid kohutavalt paisuma, jalad kõige hullemini,“ kommenteerib Ankit, 36-aastane IT projektijuht. Arstide sõnutsi tekkis naisel jäsemetes ülemäärane rõhk, mis on valus ja potentsiaalselt eluohtlik seisund. Tavaliselt esineb see pärast operatsiooni, kui veritsus või paistetus lihastes sulgeb antud piirkondas vereringe, kahjustades närve ja lihaskude.

Priya viidi kiirelt operatsioonile, kus tehti sisselõiked lihastesse, lootes sellega rõhku alandada. Lõpuks teatati perele halb uudis – naise jalgu pole enam võimalik päästa.

«Õnneks õnnestus neil päästa ta käed,» ütleb Ankit. «Kuid siis tekkis tal kõrge palavik. Nad ütlesid, et ta keha reageerib nagu oleks see põletik. Nad ütlesid, et mõlemad jalad tuleb ta päästmiseks amputeerida.»

Ankit küsis teist arvamust, aga terve kirurgide meeskond arvas, et muud võimalust pole. «Nii et meil polnud valikut,» sõnab Ankit.

«Arvasin, et Priya muutub hüsteeriliseks, kui nad talle seda ütlevad. Ta oli väga emotsionaalne ja nuttis.

See on kohutav, mis on juhtunud. Keegi ei oota, et kaotab jalad, kui läheb last saama.»

Pärast amputatsiooni pealtpoolt põlvi hoiti naist veel kaks kuud. «See on olukord, millega veel kohaneme,» tõdeb Ankit. Viia-aastane poeg oli šokeeritud ja küsis, millal emme jalad tagasi saab.