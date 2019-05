Vaata, millise apteegi teenindus valiti parimaks

Kantar Emor viis Eesti elanike seas läbi soovitusindeksi uuringu, millest ilmnes, et üheks kõrgema soovitusväärtusega teenindusvaldkonnaks on apteegid. «57 ettevõtet hõlmanud uuringu pingerea esimesse neljandikku mahuvad näiteks oma valdkonna teeninduse lipulaevad nagu Südameapteek ja Apotheka,» sõnas Kantar Emori uuringuekspert Lele Aak. Parima soovitusindeksiga apteekide tabelit troonib Südameapteek, tema järel Apotheka, BENU ja Euroapteek.

«Nagu ka varasemal aastal, on positiivse soovituskommunikatsiooniga enamik apteegikettidest ning apteegid valdkonnana edestavad nii pankasid kui ka toidukauplusi,» lisas Aak. «Peaaegu kõik apteegid on oma positsiooni pingereas parandanud. Kõige suurema külastajaskonnaga Apotheka ja BENU Apteek jäävad soovitusindeksi poolest endiselt mõnevõrra alla Südameapteegile, mis on sellel aastal tõusnud esikümnesse. Südameapteek oli tugevaim ka eelmisel aastal.»

Südameapteegi personalijuht Hels Mikkali sõnul kinnitab apteekide hea tulemus, et apteekri roll on inimeste jaoks järjest olulisem ning apteek kõige kättesaadavam tervisenõu koht. Nõustaja oskus küsida, kuulata ja anda nõu muutub siin järjest olulisemaks.

«Kaasaegne apteeker peab tundma nii keemiat kui ka inimkeemiat,» lausus Mikkal. Ta lisas, et apteekri amet on olnud üks kiiremini muutuvaid elukutseid Eestis. Apteek ei ole ammu enam koht, kuhu tullakse vaid siis, kui häda käes. Peamiseks apteekri ülesandeks oma kogukonnas on anda nõu, kuidas terve olla ja aktiivselt erinevatel aastaaegadel tegutseda. «Apteekri oskus küsida, kuulata ja anda nõu annabki olulise osa suurepärasest tulemusest ehk kliendi rahulolust. Või nagu meie seda ütleme, sinu tervis on meie südameasi.»