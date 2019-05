Viljandi haigla sai vastsündinute elusid päästva kingituse

«Sellist monitori läheb vaja, kui on tegemist probleemse vastsündinuga,» selgitas sünnitusabi ja günekoloogia osakonna vanemarst Maret Metsmaa. «Tavavastsündinutel on tavaläbivaatused, aga kui on raske sünnitus ja on vaja lastearsti abi, siis on see väga hea ja oluline aparaat.»

Hambakliiniku kink sai haiglale üle antud sünnitusmajade toetusfondi kaudu. «Eestimaa sünnitusmajade toetusfondi lähenemine erinevate sünnitusosakondade asukohtades on väga individuaalne. Me ei proovi leida üht võluvitsa, mida kõigile fondiga liitunud haiglatele pakkuda, vaid kuulame väga invdividuaalselt ära, mis on nende elulised vajadused. Seega võtame ette projektid, mis just konkreetseid vajadusi katavad. Nii näiteks Viljandis oli vajadus konkreetse aparaadi järgi. Täname Nordic Hambakliinikut koostöö eest ja panuse eest Eesti tulevikku,» ütles fondi nõukogu esimees Rainer Ratnik.