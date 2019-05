Need ravimite koostisosad võivad tekitada tervisehädasid

Suuremal osal patsientidest pole vahet, kas tableti sees on natuke laktoosi, fruktoosi või tärklist. Samas on osa, teadmata hulk patsiente, kes on nende abiainete suhtes väga tundlikud ja kellel võivad need mitteaktiivsed ained vallandada sümptomeid, kirjutab perearst Piret Rospu portaalis Med24.

Hiljuti teemat uurinud teadlased leiavad, et inaktiivne osa ravimist, mis moodustab harilikult poole, aga mõnikord isegi valdava enamuse tableti koostisest, võib olla hulga aktiivsem, kui seni arvatud. Näiteks seedetraktiga seotud häirete esinemissagedus on tõenäoliselt alahinnatud. Eriti haavatavad on üle 65-aastased patsiendid, kellest peaaegu kolmandik võtab iga päev viis või enam tabletti (USA-s).

Selleks, et abiainete soovimatuid mõjusid täpsemalt uurida, korraldati põhjalik analüüs 18 kõige sagedamini kasutatud aktiivse toimeaine kohta (54 erinevat ravimit). Abiainete kohta koguti infot elektroonsetest andmebaasidest. 38 abiainest, mis teadaolevalt võivad tekitada allergiat, oli tablettides kõige sagedamini kasutatud laktoosi, maisitärklist, polüetüleenglükooli, povidooni ja karboksümetüültselluloosi. Kuigi laktoos ise ei pruugi allergiat tekitada, võib allergia tekkida kontaminatsiooni kaudu piimavalkudega. Lisaks oli suukaudsetes ravimites kasutatud ka näiteks maapähkliõli, nisutärklist, kunstlikke värvaineid ja teatud magustajaid.

Enamasti moodustasid inaktiivsed abiained pool tabletist, mõnel juhul isegi 99 protsenti. Suurem jagu suukaudsetest tahketest ravimitest sisaldas üht või enamat potentsiaalset allergeeni ja peaaegu kõikides sisaldusid sellised ained, mida osad patsiendid ei suuda taluda, näiteks gluteen või mõned suhkrud.