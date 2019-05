See emotsioon soodustab krooniliste haiguste süvenemist

Kurbuse ja krooniliste haiguste vahel seost ei leitud. Barlow arvab, et kurbuse tundmine isegi aitab seenioridel kohaneda probleemidega nagu füüsilise ja vaimse võimekuse vähenemine, sest see vabastab nad ka kohustustest, mille tegemine pole enam võimalik.

«Viha ise pole otseselt kahjulik emotsioon, teatud tingimustes on see isegi vajalik. Viha on energiat stimuleeriv emotsioon, mis võib inimesi motiveerida oma eesmärkide saavutamisel. Nooremad pensionärid võivad kasutada viha justkui kütusena, et elu väljakutseid ja vananemisega kaasnevaid kaotusi ületada - see võib hoida nad tervemana. Viha muutub probleemseks üle 80-aastaste puhul, sest siis on paljud tervisekahjud juba pöördumatud ning osa elunaudinguid käeulatusest väljas,» arutles Barlow.