Söö neid marju iga päev ja paranda südame tervist

Varasemad uuringud on näidanud, et regulaarselt mustikaid söövatel inimestel on väiksem teist tüüpi diabeedi ja südamehaiguste risk. See võib tulla mustikates sisalduvatest antotsüaanidest, mis annavad marjadele nende sinise värvi. Viimase uuringu tegijad tahtsid teada, kas mustikatest on abi ka neil, kes on juba haiguste tekkimise riski all. Seega uuriti mustikate igapäevast mõju 138 ülekaalulisel ja rasvunud inimesel vanuses 55-75. Kuus kuud kestnud uuring on pikim omataoline.