Tõtta appi: veredoonorluse telgid ootavad pealinlasi

«Doonoritelke ootab ees 13. töösuvi ning suvised telgid on muutunud Eesti verekeskuste töö loomulikuks osaks. Kui telkide projekti algusaastatel oli kõige olulisemaks, et telgid aitaksid tagada suvist doonorivere vajadust, siis nüüd on kujunenud väga oluliseks lisaväärtuseks ka doonorluse populariseerimise tahk, sest telgid on kõigile avatud ning nähtavad,» ütles verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp.