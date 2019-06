Teeme selgeks: kas kõhugripi põdemise järel tekib selle viiruse vastu immuunsus?

Väikelastel, kes viirusega varem kokku pole puutunud, võib esimene episood kulgeda väga raskelt. Selle tõttu on vaja neid ka vaktsineerida. Eestis võeti rotaviiruse vastane vaktsiin riiklikusse immuniseerimiskavasse 2014. aastal. Rotaviiruse vastase vaktsineerimisega hõlmatus alla üheaastastel on iga aastaga järjest kasvanud, see oli 2014. aastal 8,4 protsenti ning suurenes 2017. aastal 88,7 protsendini.