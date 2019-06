Spontaansete orgasmide sündroom põhjustab valu ja piinlikkust

Arsti sõnul pole isegi teada, kui palju naisi selle all kannatab, sest paljud ilmselt häbenevad sellest rääkimist. Arvatakse, et PGAD-i põdevad naised kannatavad ka ärevuse ja depressiooni all. Teadlikkuse tõstmiseks on oma lugu jaganud vähemalt üks naine, Cara Anaya, kellele põhjustab see seisund kahe tunni jooksul kuni 180 orgasmi, võttes üle tema keha ja terve elu.

«PGAD ei ole sama mis hüperseksuaalsus, kontrollimatud orgasmid pole seotud seksuaalihadega. See on valulik häire ning see on väga oluline erinevus,» rõhutas günekoloog. Arstid ja teadlased pole tänini kindlad, mis seda täpselt põhjustab, kuid seoseid on otsitud stressi, neuroloogiliste ja veresoonkonna muutustega. Paar väikest uuringut on leidnud potentsiaalseid seoseid ka ravimite põhjustatud hormonaalsete muutustega, rahutute jalgade sündroomiga ning üliaktiivse põiega. Paraku põhinevad need leiud väiksel sihtgrupil, mistõttu ei saa neid sajaprotsendiliselt uskuda.