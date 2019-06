Kontaktläätsed uneajal silmas - kas arukas mõte?

Silmaarst vastas portaalis MSN järgmistele küsimustele kontaktläätsede kandmise kohta.

Kas kontaktläätsedega on hea magada?

Lühike vastus on, et tegelikult ei ole. Kuigi pole suur katastroof, kui olete seda varasemalt teinud ja regulaarselt kontaktläätsedega maganud. Paraku on siiski päris palju riske, kui läätsed ööseks silma jätate ja võimalikud tagajärjed, mis sellega kaasnevad, ei ole sugugi väikesed. Selle tulemusena võivad tekkida tõsised ja pikaajalised tervisekahjustused.

Kuidas on lood öiste kontaktläätsedega?

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) kiitis esmakordselt öised kontaktläätsed heaks aastal 1981. Esmalt kiideti heaks kahenädalased kontaktläätsed, mida selle aja jooksul ei eemaldatud kordagi silmast. Kohe pärast seda said FDA heakskiidu ka 30 päeva jooksul regulaarselt kantavad läätsed. Aja möödudes leidsid teadlased, et silmainfektsioonide esinemissagedus oli kontaktläätsedega maganud inimeste seas suurem, nii et FDA vähendas maksimaalset kandmisperioodi seetõttu seitsmele päevale.

Millised on riskid?

Paljud silmaarstid arvavad endiselt, et terve öö läätsede kandmine on liiga riskantne ja sel seisukohal on ka Ozerov. Ta ütleb, et isegi kui need läätsedebrändid on FDA poolt öösel kandmiseks heaks kiidetud, siis hoiatab ta alati oma patsiente ka tekkivate ohtude eest. «Keskne sarvkesta haavand võib 24 tunni jooksul üsna kiiresti areneda ja avaldada inimese nägemisele potentsiaalselt laastavaid tagajärgi,» ütleb ta. «Nakatamisvõimelised organismid võivad tungida sarvkesta, areneda niiskes ja madala hapnikusisaldusega keskkonnas. Just need on tingimused, mis tekivad une ajal silma pinnal. Mikroorganismid võivad kleepuda läätse külge, suurendades seega nakkuse tõenäosust.»

Haavandid ei ole ainus risk. Rahvusvaheline uneühing hoiatab, et hapniku puudumine sarvkestal 24-tunnise ajavahemiku jooksul võib samuti tekitada kahjulikke riske, mistõttu pole kontaktläätsede korduvkasutamine tark mõte. Läätsede kandmine uneajal võib põhjustada punasilmsust, silmalaugude turset ja teisi infektsioone.