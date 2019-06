Pardiralli korraldaja saab esimese igakuiselt toetava sponsori

Varasematel aastatel on riik vähihaigete laste heaks korraldatavat üritust toetanud läbi hasartmängumaksu nõukogu, toetus on olnud igal aastal 6000 eurot. See on olnud Pardiralli jaoks oluline summa, et katta 8. juunil Kadrioru pargis toimuva tänuürituse korralduskulusid, kirjutatakse vähiravifondi «Kingitud elu» Facebooki kontol. Ürituse korralduskulud on EVLVLi andmetel jäänud olenevalt aastast 13 000-15 000 euro vahele, millest peamine kulu on lava ja tehnika. Sisse ostetakse vaid neid töid ja teenuseid, millega korraldavate liitude vabatahtlikud ise hakkama ei saa.

Üritus siiski korraldamata ei jää. Pardiralli projektijuht Ave Laas ütles Delfile, et korralduses loodetakse nüüd ettevõtjatele ja peetakse läbirääkimisi teenusepakkujatega, et mõni teenus odavamaks vahetada ja sellega eelarvet kokku tõmmata.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on riigi toetuse puudumisel Tallinna linn valmis Pardirallit erakorraliselt toetama, vahendab Raepress. «Pardiralli eesmärk on südamlik ja nende tegevus ühiskonnas oluline, sest nad aitavad lapsi ja nende peresid, kes on raskes olukorras,» sõnas ta.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriv abilinnapea selgitas, et kui riik ei saa tänavu üritust toetada, siis on sellest väga kahju, aga Pardiralli traditsioon väärib toetust ja jätkamist. «Arutasime linnapeaga ning oleme seda meelt, et Tallinna linn on valmis omalt poolt rahaliselt appi tulema samas mahus, nagu seda siiani on teinud hasartmängumaksu nõukogu,» märkis Beškina.

Täna sõlmib EVLVL koostöölepingu ka kogupere meelelahutuskeskusega Super Skypark (Taevapark OÜ), kes asub liidu tegevust toetama igakuise tegevustoetusega, toetab Pardiralli korraldamist rahaliselt ning paneb Pardiralli peatoetajana välja õnneloosi peaauhinna.

«Kuna EVLVL tegutseb peamiselt vabatahtlikkuse alusel, säästes kogutud eraannetusi üksnes vähihaigete laste heaks, on liidu jaoks regulaarne tegevustoetus esmakordne ja aitab igati kaasa liidu toimimisele ja meie tugikeskuse tegevuse laiendamisele,» sõnas liidu juhatuse esinaine Kaili Lellep.

Super Skyparki eestvedaja Alar Kajari sõnul tekkis soov anda panus sinna, kus riiklik tugi lõpeb. «EVLVL teeb väga tänuväärset tööd peredele kogemusliku ja psühholoogilise toe pakkumisel. Soovime tagada selle jätkumise ja pakkuda oma võimalustega ka haigete laste peredele rohkem mängurõõmu,» lisas ta.