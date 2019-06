Füsioterapeut: liinitöölised ei tohiks mõelda, et nende töö on kõige raskem

«Istuva töö parim ravi on liikumine,» pani füsioterapeut Kairit Linnaste südamele. Tema sõnul on venitusharjutused ja lihastreening küll väga hea viis lihaspingete vähendamiseks, kuid ka ainuüksi jalutamine aitab kroonilisi kaebusi leevendada. «Spetsiifiline treening on oluline, aga igapäevane liikumine on veel olulisem.»

Allpool on toodud mõned videos nähtud harjutused koos juhendiga. Kontorivõimlemine ei röövi palju sinu aega, kuid lihaspingete korral on sellest väga palju kasu. Seda tasub harrastada kõikidel, kes peavad päeva jooksul pikemat aega arvuti taga tööd tegema. Ja isegi kui hetkel veel probleeme ei esine, siis on see hea viis nende ennetamiseks.

1. Seisa seljaga seina vastu, jätad jalad seinast kaugemale nii, et saad alaselja ka vastu seina suruda. Kõverda käed mõlemale poole keha ja libista küünarnukist kõverdatud käsi mööda seina üles pea kohale. Too käsi tagasi alla. Eesmärk on hoida käsi maksimaalselt seina vastas.

FOTO: Kuvatõmmis videost

2. Istu tooli äärele. Pane üks jalg teise peale nii, et hüppeliiges toetuks põlvele. Vajuta põlve allapoole, nii et tunneksid venitust jalas ja tuharas. Teise käega võid tõmmata jala pöida üles enda poole. Hoia asendit 20-30 sekundit.

FOTO: Kuvatõmmis videost

3. Seisa toolist umbes meetri kaugusel, jalad puusade laiuselt harkis. Hoia toolist kätega kinni ja nõjatu kehaga ette. Lase ülakehal ettevaatlikult alla vajuda seni, kuni tunned venitust külgedel ja rindkerelihastes. Hoia käed sirgena ja venita umbes 20 sekundit järjest.

FOTO: Kuvatõmmis videost

4. Istu ning hoia mõlema käega kuklast kinni. Painuta pead ette, kuni tunned venitust kaelas. Aita käte raskusega kuklal venitusele kaasa. Hoia asendit umbes 20 sekundit.

FOTO: Kuvatõmmis videost

5. Seisa sirgelt ja siruta käed taha vastu seina, nii et sõrmed vaatavad üles. Samal ajal pööra keha käest eemale. Hoia venitust umbes 20 sekundit.

FOTO: Kuvatõmmis videost

6. Seisa sirgelt, üks käsi puusal, teine sirutatud üle pea. Kalluta keha küljele, sirutades samaaegselt ühe käe küljelt üle pea. Hoia puusad sirgena.

FOTO: Kuvatõmmis videost

7. Suuna lõug üles lae poole. Hoia suu kinni, suru hambad üksteise vastu. Otsi venitust kaela eesmises osas. Võid aidata käega kaasa, suunates õlga vastassuunas. Hoia asendit 20 sekundit.