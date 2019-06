Huulel on lilla täpp: kas peaksid muretsema?

Huulte veenilaiend tekib healoomulise vaskulaarse kahjustuse korral, mida iseloomustab tumepunases toonis kuni lilla värvini välja paapul või sõlm suuruses 0,2-1 cm, tavaliselt alumisel huulel. See tekib rohkem keskealistel ja naistel. Tekkepõhjused ei ole selged, üheks seletuseks on päikesekiirgus.

Kuigi angioom on tavaliselt asümptomaatiline ega valuta, võib see vigastades verd joosta. Kuigi see nähtus enamasti ravi ei vaja, on esteetilisel eesmärgil raviks võimalik efektiivselt kasutada (diood)laserit, mis mõne uuringu järgi mõjub juba esimesel korral.