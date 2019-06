Haruldase geenihaigusega Annabel vajab elu päästmiseks maailma kalleimat ravimit

Annabeli aitamiseks on tehtud Facebookis lehekülg . Seal seisab, et Eestis on sellise diagnoosiga lapsed määratud siiani surema - eluiga ei prognoosita üle ühe-kahe aasta.

Üle maailma ilmus aga hiljuti uudis uudsest geeniravimist, mis aitab just seda haigust ravida ühe süstiga. Rohu nimi on Zolgensma ja see on maailma kalleim ravim - 2,125 miljonit dollarit. Oluline on ka raviga sekkumise kiirus - mida varem alustada, seda suurem on täieliku paranemise tõenäosus.