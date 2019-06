«Põrsas Peppa» tegelaskujusid süüdistatakse lastele kahjuliku toidu reklaamimises

Londoni Queen Mary Ülikooli teadlased võtsid luubi alla üle 500 toidukauba, mida turustatakse multifilmikangelaste abil, edastas Telegraph. Nende hinnangul võiks enam kui poolte selliste toitude-jookide reklaamimise teleris lastesaadete ajal keelata, sest need on nõnda kahjulikud. Vaid 18 toodet uuritud viiesajast tunnistati lastele sobilikuks ja tervislikuks.

Teadlased rõhutavad, et taolised tooted sisaldavad ülipalju rasva, soola ja/või suhkrut ning kutsuvad üles keelama toidu reklaamimist populaarse kangelase brändiga, sest niimoodi manipuleeritakse nii laste kui ka nende vanematega. «See on šokeeriv, kuidas tootjad kasutavad ära laste tervist, võttes appi tuntud tegelasi eelkõige suhkrurikaste toodete (kommid, šokolaad jm) reklaamimisel, millele on lastel niigi raske vastu panna,» nentis uuringu eestvedaja Kawther Hashen.

Ta tõstatas küsimuse, kas lapsi on tõesti vaja multikategelastega spetsiaalselt ahvatleda, et vanemad neile selliseid tooteid ostaksid. «Aeg on regulatsioonideks, et kärpida selle tööstusharu ebatervislike harjumuste propageerimist.»