Imerohi: Eestis kasvav mari aitab antibiootikumidel hävitada ka vintskemad bakterid

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on nimetanud resistentsuse antibiootikumidele ülemaailmseks terviseprobleemiks, kirjutab Medical News Today.

Rohke kokkupuude antibiootikumidega on lasknud pead tõsta superbakteritel, kellel on välja kujunenud mehhanismid ravimite hävitava mõju vältimiseks. Terviseeksperdid on mures, et kunagi süütuteks haigusteks peetud muutuvad laialdaselt surmavaks.

Selle paisuva probleemi valguses on teadlased üritanud leida ebatraditsioonilisi vahendeid, pöördudes putukate ja isegi kalalima võimaluste uurimise poole lootuses, et need osutuvad superbakteritele vääriliseks vastaseks.

Kanada teadlased on avastanud, et ka jõhvikates võivad peituda need jõulised elemendid. Advanced Science teadusajakirjas avaldatud uuringus selgus, et muidu põiepõletiku puhul kasutatav jõhvikate ekstrakt muutis antibiootikumidele vastuvõtlikuks nii kuseteede-, kopsude- kui kõhuprobleeme põhjustavad bakterid.

Esiteks muutis jõhvikaekstrakt bakterite membraanid antibiootikumidele paremini läbipääsetavaks. Teiseks segas jõhvikaekstrakt mehhanismi, mis tavaliselt aitab bakteril antibiootilisest ainest vabaneda.