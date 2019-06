25 tassi kohvi päevas? Teadlased ütlevad, et see polegi südamele ohtlik

Kohvi kohta levib vastakaid sõnumeid – osa teadustöid väidab, et see parandab tervist, teised soovitavad joogiga aga piiri pidada, kirjutab CNN. Mõni uuring on ka leidnud, et kohv paneb südame tervisele põntsu, sest põhjustab arterite jäikust, raskendades sellega verevoolu ning pannes inimese südamehaiguste ohtu.

Uues uuringus, mida osaliselt rahastas briti südamefond, leiti aga, et pole märkimisväärset vahet, kas jood päevas ühe, viis või kakskümmend viis tassi kohvi. Uuringus osales 8412 inimest, kelle jaotasid Inglismaa Queen Mary Ülikooli teadlased nende kohvitarbimise alusel kolme gruppi. Esimeses olid inimesed, kes jõid päevas vähem kui ühe tassi kohvi; teises need, kes jõid 1-3 tassi kohvi; kolmanda grupi osalejad jõid üle kolme tassi kohvi päevas, mõni neist isegi kuni 25 tassi. Osalejad läbisid südame ja pulsi analüüsid ning arvesse võeti ka muid tegureid (vanus, sugu, rass, vererõhk, kaal, toitumine, suitsetamine, alkoholi joomine).

«Leidsime, et rohkem kui kolme tassitäie kohvi joomine ei suurendanud oluliselt veresoonte jäikust võrreldes nende inimestega, kes jõid alla ühe tassi. Peamine sõnum on see, et kohv võib olla normaalse elustiili osa ning tuleb hajutada kahtlusi, et kohv mõjub veresoonkonna tervisele halvasti,» selgitas andmete analüüsi juhtinud Kenneth Fung. Kuigi osalejate seas leidus neid, kes jõid kuni 25 tassi kohvi päevas, jäi keskmine kohvitarbimine teiste seas siiski viie tassi ligi.