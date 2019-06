Afaasia tekitab kõnehäire, mis segab adekvaatselt suhtlemist

Kõige sagedasem afaasia tekkepõhjus on insult, aga see tekib ka ajutraumade, kasvajate, operatsioonide ja muude põhjuste tõttu, mis kahjustavad peaaju kõnekeskuseid. Afaasia võib tabada igaüht, enamasti küll keskeas või vanemas eas inimesi, kuid üsna sageli ka noori ja lapsi.

Eesti afaasialiidu hinnangul on väga oluline teada, et afaasia on kõne-, mitte intellektikahjustus. Tundes afaasiat on võimalik selle puude all kannatavaid inimesi mõista ja toetada ühiskonnas osalemisel.