Hambaarst: jäätis põhjustab suus happerünnaku - joo pärast maiustamist vett

Lisaks vee joomisele tuleb hambaid pesta vähemalt kaks korda päevas ja korra päevas niiditada. Pesemise ajal pööra tähelepanu igale hambale ning jälgi, et kõik hambapinnad saaksid puhtaks. Tulemus on hea, kui keelega hambaid katsudes tunned, et need on täiesti siledad. Suur abi hammastele on ka ksülitooliga närimiskummi närimisest pärast söömist.