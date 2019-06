Valge liha osutus kolesteroolitasemele sama kahjulikuks kui punane

California ülikooli uuringus leiti, et kui küllastunud rasvhapete kogus lihas on võrdne, müjuvad punane ja valge liha kolesteroolile sarnaselt, vahendab CNN Ameerika kliinilise toitumise ajakirjas avaldatud uuringut. Teadlased nentisid aga, et valge liha söömine on südamele endiselt vähem kahjulik, sest punane liha panustab südamehaiguste tekkimisse ka teistel viisidel. Kolesteroolile avaldasid parimat mõju taimsed valguallikad, köögiviljad, piimatooted ja kaunviljad.

Küllastunud rasvad suurendavad veres kahjulikuks peetud LDL kolesterooli kogust. Vahajas aine koguneb arteritesse ja võib olla südameinfarkti või insuldi põhjustajaks. Küllastunud rasvu on kõige enam loomsetes allikates, sealhulgas võis, loomaliha rasvas ja linnuliha nahas. Toitumisteadlased on eeldanud, et kõrget kolesteroolitaset tekitab enamasti loomalihast saadavad küllastundud rasvad. Viimase uuringu teinud teadlaste väitel ei olnud seda teooriat aga piisavalt testitud.

Uurijad tegid katseid kolme erineva toitumisplaaniga: punase liha dieet, valge liha dieet ning ilma lihata dieet. Uuringu alguses ja lõpus võeti osalejatelt vereproovid ning leiti, et taimsel valgul oli kolesteroolitasemele kõige tervislikum mõju. Punase või valge liha dieedil olnud osalejate kolesteroolitasemed jäid aga samaks, kui toidus oli võrdselt küllastunud rasvhappeid.