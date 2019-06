Loe, kelle tervist suvekuumus enim ohustab

«Vältida tuleks pikaajalist päikese käes viibimist keskpäeval, kui päikesekiirgus on kõige intensiivsem. Õues toimetamised võiksid võimalusel jääda kas hommiku- või õhtupoolikusse,» ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Kalev Pahla.

Kuumus võib kurnav olla ka täiesti tervetele inimestele, eriti juhul, kui kuuma käes on vaja teha füüsiliselt pingutavat tööd. Võimalusel tuleks piirata füüsilist tegevust kuuma käes. Pahla sõnul võivad kõrge temperatuur, niiskus ja tugev päikesekiirgus põhjustada suurenenud vedeliku ja soolade kaotust organismist, keha ülekuumenemist, vereringe- ja kõrgvererõhu probleeme, infarktiohtu, päikesepõletusi, aga raskematel juhtudel ka psüühikahäireid.

Äärmusliku kuumusega on Eesti oludes tegu siis, kui õhutemperatuur on suve tavapärasest keskmisest temperatuurist oluliselt kõrgem (25°C ja üle). Oma tervise kaitsmiseks sellises olukorras tuleb võimalusel hoiduda jahedamatesse ruumidesse. Oluline on vältida suuremat vedelikukaotust, selleks tuleb juua tavapärasest rohkem vedelikku, soovitavalt gaasita mineraalvett, kanda õhulisi kergeid riideid ja heledat peakatet. «Ära oota janu tekkimist, kui näiteks tehakse välitingimustes kuumaga füüsilist tööd, siis tuleb juua 2-4 klaasi vedelikku tunnis,» ütles Pahla.