Õietolm, putukad, tolmulestad - allergikute piinad suvel ei lõppe

Märts-juuni on paljudele allergikutele keeruline aeg - ka neile, kel pole ehk varem allergiat esinenud. See toob kaasa pikaaegseid ja ravile halvasti alluvaid allergia sümptomeid, mõnikord lausa selliseid, mis häirivad oluliselt argielu. «Suvise allergia sümptomiteks on tavaliselt nohu, vesised silmad, aevastamine, köha, sügelus silmades ning ninapiirkonnas ja silmapõletik,» rääkis Saadi.

Levinuimateks õietolmu allergeenideks on heintaimed nind teraviljad. «Heintaimede liigid on nii sarnased, et immuunsüsteemil on peaaegu võimatu neid õigesti eristada - seega on allergia tavaliselt mitme taime suhtes. Kõige tavalisemateks kevadise ning suvise allergia sümptomite tekitajateks on looduses kask, lepp, paju, sarapuu, saar, pappel, puju, valge kastehein, aas-rebasesaba, lõhna-maarjahein, püstine luste, prantsuse raihein, sugapea, aruhein, kerahein, raihein, põldtimut, kaer, oder jt,» selgitas arst. Kui praegu õietolmu seire lehekülge vaadata, võib avastada, et Tallinnas õitsevad aktiivselt kask ja paju, Jõhvis kask, Tartus kask, kuusk, paju, Kuressaares kask ja kuusk.