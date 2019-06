Teismelised võivad toidulisandite söömisel tõsist kahju kannatada

Täna ajakirjas Journal of Adolescent Health avaldatud uuring vaatas terviseprobleeme, mis oli tekkinud lastel, teismelistel ja noortel täiskasvanutel peale vitamiini toidulisandite võtmist. Analüüs vaatas juhtumeid, millest oli USA toidu- ja ravimiametile teatatud aastatel 2004-2015. Uuringu autorid leidsid 977 sellist juhtumit, millest 40 protsenti vajasid erakorralist abi, haiglaravi või tekitasid patsiendil puude või surma. Ülejäänud juhtumid nõudsid arstivisiiti.

Kuigi analüüsis vaadeldi nii vitamiinide kui toidulisanditega seotud haigestumisi, siis olid enamike juhtumite taga toidulisandid. Võrreldes vitamiinidega põhjustasid toidulisandid, mida müüakse kaalulangetamiseks, lihaste kasvatamiseks või energia suurendamiseks, peaaegu kolm korda tihedamini tõsiseid terviseprobleeme. Uuring ei vaadanud, kuidas toidulisandeid manustati või milliseid koostisosasid need sisaldasid.

Teadlaste sõnul oli kaks viisi, kuidas toidulisandid kahju tegid: need kas sisaldasid ohtlikke koostisosasid, mis polnud pakendil märgitud või kasutajad kombineerisid neid teiste toidulisandite või retseptiravimitega. Uurijad arvavad, et nende tulemused võivad toidulisandite kahjulikku mõju alahinnata, sest tarbijad ei pruugi alati aduda, et nende haigusnähud tulevad toidulisanditest või nad ei pruugi oma probleemidest arstile teatada.