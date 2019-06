Teadlased lõid vähiravi tõhustamiseks helendavad valgud

Moskva Füüsika- ja Tehnoloogia Instituudi biofüüsikute uurijad vaatlesid fluorestsentsmikroskoopiat, mida eksperdid tavaliselt kasutavad elava koe jälgimisel esile kutsutud helenduse kaudu, kirjutab Medical Daily. Nad leidsid, et mõned valgud kiirgavad laserkiirgusega kokkupuutel erineva lainepikkusega valgust ja võivad püsida kõrgel temperatuuril stabiilsena. Seni on olnud fluorestsentsmikroskoopial mitmeid vigu, kuna tavaliselt on valgud haavatavad kuumusele, suured ja helendavad vaid kokkupuutel hapnikuga.