Mehe rinnaõõs süttis lahtise südameoperatsiooni ajal põlema

Kui kirurgid alustasid opereerimist, siis avastasid nad, et kops oli kinni rinnaku küljes. Samuti oli kops kohati kahjustunud ja see näis olevat liigselt paisunud. Kirurg üritas kopsu rinnaku küljest lahti lõigata, aga märkas, et üks suurenenud õhukotike kopsus oli läbi torgatud. See põhjustas õhu lekkimist rinnakuõõnde.