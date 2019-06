Naine kannatas seitse aastat, enne kui tal avastati puugihaigus

Wenburg oli aktiivne ja elurõõmus naine, kes armastas reisida ja trenni teha. Ta sai just ametikõrgendust, kui ühtäkki hakkas tema tervis streikima ja seetõttu muutus ka elu. Naise sõnul tekkisid tal tööl suured väsimusehood ning ta tundis tihtipeale keset päeva, et peab uinaku tegema. Naisel ei olnud õrna aimugi, et tegu oli puukborrelioosi esimeste nähtudega. Sealt edasi tekkisid tal südame pekslemine, valu südames ja hingamisprobleemid, mis panid naise seitse aastat tagasi arstiabi otsima.

Siiski ei leitud tema kummalistele sümptomitele seletust. Wenburg oli enda sõnul murest murtud ja arvas, et on suremas. Tal diagnoositi depressioon, ärevus- ja tähelepanuhäire, enne kui ilmnes märk puugihaigusest - puukborreilioosile omane lööve. See andis arstile kohe märku, millega tegu. Wenburg soovib nüüd haigusealast teadlikkust tõsta ning ennast kontrollida, et vältida alusetult pikki kannatusi, mida tema pidi läbi elama.