Kaheksa toitu, mis tõstavad õnnehormooni taset ning parandavad tuju

Serotoniin paikneb inimese ajus, veres, soolestikus ja sidekoes. See paneb veresooni kokku tõmbuma, aitab närvisüsteemis infot edasi kanda ja mängib ajufunktsioonis olulist rolli. Serotoniin on üldise tervise ja heaolu jaoks oluline ning seda seostatakse tihti positiivse tujuga, vahendab Medical News Today .

Trüptofaan on aminohape, mis on serotoniini tootmiseks oluline, samuti on see oluline ajufunktsiooni ja hea une juures. Keha ei suuda trüptofaani ise toota ning peame seda saama toidust. Trüptofaani leiab tavaliselt valke sisaldavatest toitudest, nii taimsetest kui loomsetest.