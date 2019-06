Korralik hambapesu võib Alzheimeri tõbe edasi lükata

Uurijad leidsid, et igemehaigus gingiviit mängib olulist rolli selles, kas inimesel tekib Alzheimeri tõbi või mitte, vahendab Science Daily .

Teadlased avastasid DNA-põhised tõendid, et gingiviiti tekitavad bakterid liiguvad suust ajju. Bakter toodab valku, mis hävitab aju närvirakke, viib mälukaotuse ja lõpuks Alzheimerini.

Uurija Piotr Mydel tõi välja, et bakter üksi ei tekita Alzheimerit, kuid nende bakterite olemasolu suurendab haiguse tekkeriski oluliselt ning süvendab selle kulgu. Mydeli sõnul aitab hammaste pesemine ja hambaniidi kasutamine. Samuti on oluline teada, kas perekonnas on gingiviiti esinenud, käia regulaarselt hambaarsti juures ning puhastada hambaid korralikult.