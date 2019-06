Terviseamet hoiatab potentsiaalselt ohtlike hüaluroonpliiatsite eest

Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialist Olga Gurjanova sõnul kasutatakse selliseid nõelavaba pliiatseid selleks, et mehaanilise survega hüaluroonhapet naha alla suruda. «Terviseameti hinnangul survega toimeainete laskmine naha alla ei ole ilusüstidest vähem riskantne. Leiame, et tüsistuse risk on tunduvalt suurem,» ütles Gurjanova.