Arstide ja lapsevanemate rõõmuks valmis põhjalikum laste tervise jälgimise juhend

Juhendi eesmärk on võimaldada kõikide kuni 19-aastaste Eesti laste tervise jälgimist ühetaoliste reeglite alusel. Juhend on mõeldud kasutamiseks nii perearstidele ja -õdedele, lastearstidele, ämmaemandatele, koolitervishoiutöötajatele, sotsiaaltöötajatele (sh lastekaitsetöötajatele), psühholoogidele kui ka lapsevanematele.

Eesti perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul aitab kauaoodatud juhendi uuenduse valmimine kõigil tervishoiutöötajatel ning tugispetsialistidel lapsevanemaid nende rõõmsas töös toetada. «Kõige tähtsam inimene lapse elus on tema vanem, kelle mõju lapse tervisele ja arengule on ülisuur. Üks selle juhendi eesmärkidest on anda ka lapsevanematele kindlustunne, teadmised ja oskused selleks, et lapsed kasvaksid terveteks ja tugevateks,» ütles ta. «Tervishoiutöötajatel on märkamise ja toetamise näol tervete laste kasvatamises abistav roll.»