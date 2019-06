Peatselt valmiv patsiendikindlustuse süsteem ennetab ravivigu

«Patsiendikindlustuse loomisega astume kogu tervishoiusüsteemiga uude ajastusse, kus patsientide huvid on senisest paremini kaitstud ning süsteem toetab ohutumat ja kvaliteetsemat ravi,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Raviasutustel ja arstidel võimaldab see edaspidi ohujuhtumitega avatumalt ja julgemalt tegeleda ning neist õppida.»

Eesti patsientide liidu juhi Kadri Tammepuu sõnul vajab praegune süsteem muutmist, kuna õiglane kahjutasu jääb paljudele kättesaamatuks. «Praegu saab inimene tervishoiuteenuse kohta hinnangu kohtust, kohtuväliselt komisjonilt või tervishoiuteenuse osutajalt endalt. Samas kinnitab praktika, et tavaliselt jäetakse kaebus esitamata,» ütles ta. «Põhjuseid on palju: kas ei taheta meedikuga suhteid rikkuda, sest tema juures tuleb ju edasi käia, või tundub kaebamine hirmutava kogemusena. Tihti pole inimesel vaidluseks ka piisavalt teadmisi, aega, raha või võhma – tervis on selleks liiga halb. Nii on kibestumine neis inimestes kerge tekkima.»