Suurhaigla EMO ägab koormuse all: kuumalaine murrab rohkelt eakaid

«Erakorralise meditsiini osakonnas on hetkeseisuga väga palju raskes seisundis haigeid, meile tuleb 75-80 kiirabi päevas. Palju on südame rütmihäiretega patsiente, insuldi saanud inimesi ning vanemaealisi, kellel on kuumuse foonil haigus ägenenud,» ütles PERHi EMO juhataja Kristiina Põld.

Ta rõhutas, et kergemate terviseseisundite korral, mis ei vaja kiiret erakorralist sekkumist, tuleb abi otsida perearstilt. Oluline on eristada tõsist tervisemuret kergemast terviseprobleemist. Kui inimene on hädas otsustamisega, soovitab haigla soovituste saamiseks helistada üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile 1220, mis töötab ööpäevaringselt.

Ida-Tallinna Keskhaigla EMO juhataja Märt Põlluveer ütles see-eest eile Postimehele,et suurt erinevust EMO koormuses pole märgata. «Kuum ilm on alles alanud ja ruumid on enamjaolt veel normaalse temperatuuriga, seal saab ikka varju.» Kuuma ilmaga hakkama saamiseks läheb Põlluveeri sõnul vaja vaid üht - tervet mõistust. «On teada, et südamehaigus ja kuumus ei käi kokku, kuid ka tervetel tasub kasutada tervet mõistust,» ütles Põlluveer. «Seda tuleb teada, et võtta veepudel kaasa ja teadlikult juua vedelikku.»

Mida saab ise teha kergemate tervisehädade korral?

Kergemad põletused, k.a. päikesepõletus

Põletuse korral sõltub oskuslikust esmaabist sageli kahjustuse ulatus ja sügavus. Põletuskahjustus süveneb senikaua, kuni kudede temperatuur on üle 44 ºC.

Jahuta põletushaav kiirelt, kasuta selleks apteegist ostetud jahutava toimega põletuse esmaabi geele (Burnshield, BurnJel);

Haava jahutamiseks ei sobi jää või jäävesi (veresooned ahenevad ja tekib oht põletuse süvenemiseks). NB! Esmaabis ei tohi haavale asetada soojuse ärajuhtimist takistavaid salve ja vahte;

Haava sobib jahutada 15–20°C kraaniveega, oluline on jahutada 10–15 minuti jooksul;

Põletushaava jahutamine väldib haava süvenemist, lühendades kuumuse toimeaega, ühtlasi vähendab jahutamine turse teket ja leevendab valu;

Kui põletushaava pind ületab vigastatu käelaba suuruse või on tegemist sügava põletusega, siis pöörduge pärast esmaabi andmist kindlasti arsti juurde;

Põletushaavade ravi iseloom ja kestus sõltuvad kõige enam põletushaava sügavusest ja suurusest.

Erinevad lööbed ja putukahammustustest tingitud vaevused

Eemalda vajadusel naha sisse jäänud astel ning puhasta torkekoht vee ja seebiga;

Hoia hammustuse koht puhtana, nii väldid põletiku teket;

Varu endale aegsasti koju apteegis retseptivabalt saadaolevaid suukaudseid allergiavastaseid ravimeid, mis parandavad enesetunnet ning leevendavad sümptomeid - sügelust ja paistetust.

Arsti poole tuleb pöörduda, kui:

Herilane või mesilane on nõelanud kaela, näo või suu piirkonda, mille paistetamine võib olla eluohtlik;

Oled allergiline hammustanud või nõelanud putuka mürgi suhtes;

Sul tekib hingeldushoog;

Kannatanu on väike laps, vanainimene või rase naine, eriti kui nõelamisi oli mitmeid.

Viirusinfektsioonid koos kergema köha, nohu ja kurguvaluga

Varu koju palavikualandajaid ja valuvaigisteid (paratsetamool, ibuprofeen);

Kasuta meresoolalahust, mis leevendab nohu sümptomeid;

Kurguvalu vastu aitavad käsimüügis saadaolevad pastillid ja spreid;

Viirusinfektsiooni ja külmetushaigust saab kodustes tingimustes ravida edukalt eelpool mainitud abivahenditega ning kui sümptomid ei leevene, siis paari päeva möödudes pöörduda perearstikeskusesse.

Seljavalu, jäsemevalu ja turse

Varu aegsasti endale käsimüügist saadaolevaid valuvaigisteid (paratsetamool, ibuprofeen);

Esmase leevenduse lihasvalule pakub apteegis saadaolev külmakott, sobivad ka jahutava toimega spreid ja geelid.

Väiksemad haavad ja marrastused

Puhasta haavakoht voolava vee all;

Varu apteegist koju füsioloogilist lahust või antiseptikumi, puhasta haav;

Kata haav plaastri või sidemega.