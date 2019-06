Rasvane toit aeglustab alkoholi imendumist - müüt või tõde?

Purju jäädakse üldjuhul seetõttu, et inimesed joovad kiiremini kui organism suudab alkoholi lagundada, kirjutab Mens Health. Maks suudab töödelda korraga vaid väikse koguse alkoholi ning kuna seda kehas ei säilitata, vabaneb alkohol vereringesse seni, kuniks maks saab selle täielikult lagundatud, kirjeldas toitumisekspert Marjorie Nolan Cohn. Kui juua palju ja kiiresti, jääb suur hulk alkoholi «järjekorda», et maks saaks seda töötlema hakata ning inimene jääbki kiiresti purjakile.

Keha pole võimalik sundida alkoholi kiiremini lagundama, kuid vägijoogi imendumist on võimalik aeglustada. Kui on teada, et nagunii läheb joomiseks, siis parem on süüa midagigi kui juua tühja kõhu peale. Söömine enne napsutamist tagab kolme asja, ütles toitumisekspert Dana Hunnes. Esmalt, kuna toit sisaldab mõnel määral vett, siis lahjendab see ka organismi sattunud alkoholi. Teiseks aeglustavad toidus leiduvad valgud, rasvad ja kiudained alkoholi imendumist. Kolmandaks on toidus vitamiine ja mineraalaineid, millega tasub organismi enne napsutamist varustada. Vältida tasub ainult kofeiini ja liigse soola tarbimist, sest need tekitavad puhitust ning häirivad kehas vedelikutasakaalu.

Kas on aga kasu, kui enne napsutamist söödud toit on rasvane? Levinud on arvamus, et see justkui vooderdab seedeelundkonda ning tagab seetõttu alkoholi aeglasema imendumise. Osaliselt on see isegi tõsi. Igasugune, ka rasvane toit imab osa alkoholi endasse, aeglustab seega alkoholi imendumist ning purjujäämist. Vooderdus pole aga päris õige väljend. Alkohol lihtsalt seguneb maos muu toiduga.

Head toiduvalikud enne joomist on puu- ja köögiviljad, mis sisaldavad rohkesti vett. Täitvam valik on võileib või vrapp näiteks lõhe ja hummusega. Hoiduma peaks maiustustest, sest need lagundatakse kehas kiirelt ning seepärast pole need ka efektiivsed alkoholi imendumist takistama.