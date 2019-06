Tervishoiu Kõrgkool ootab õppima tulevasi ämmaemandaid, õdesid ja farmatseute

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtuspetsialisti Irene Kollo sõnul on rõõm näha, et huvi tervishoiu valdkonna erialade vastu on endiselt suur: «Koostöös Kuressaare Haigla ja Eesti Õdede Liiduga on sel õppeaastal lisaks Tallinnale ja Kohtla-Järvele võimalus õppida õeks ka Kuressaares. Kokku võetakse Kuressaare õpperühma vastu 30 üliõpilast,» sõnas Kollo.