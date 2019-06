Viire Valdma: ema viis mu soome kelguga sünnitusmajja – raudteed ületades tulid veed ära

«Mäletan, et ema viis mu soome kelguga sünnitusmajja – raudteed ületades tulid veed ära. Olukord läks päris keeruliseks. Haiglasse me jõudsime, aga see oli mu elu kõige raskem öö. Aeg oli selline. Aga tänapäeval on meil kõigil võimalus panustada sellesse, et kriitilises olukorras oleks abi kättesaadav ja arstid tasemel,» räägib Valdma «Aita alustada elu» kampaania jaoks filmitud videos.

«Püsiannetus eesti sünnitusmajade toetusfondile puudutab ju iga uue inimese elu. Sünni päev – see on ju kõige olulisem,» tähendab ta.

Eestimaa Sünnitusmajade toetusfondi püsiannetuskampaaniaga «Aita alustada elu» püütakse juurde leida inimesi, kes hoolivad tulevikust ning soovivad läbi püsiannetuse toetada Eestimaa sünnitusosakondi, nendele vajaliku aparatuuri ja koolituste pakkumisel.

«Igaüks meist saab teha head ja aidata abivajajaid. Valdkondi, mida toetada, on palju. Kuid vastsündinuid ja nende emasid saavad kõige paremini aidata arstid ja meil on võimalus parendada ning toetada nende tööd. Kui on võimalik heategu teha, siis tuleb seda võimalust kasutada. Olgu selle eest siis tasuks hea sõna või siiras soe tunne enda sees, teadmine, et oled millessegi olulisse panustanud on kõige tähtsam,» sõnab Viire Valdma.