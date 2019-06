Hirm HPV-vaktsiini ees lükkas mullu kaitsesüstist keeldumiste hulga lakke

Tallinna koolitervishoiu juhi Valentina Hazinskaja hinnangul tuleks aga lapsevanematelt küsida hoopis keeldumist, mitte nõusolekut, sest selle vormi kehtestamisest alates on nõusoleku osakaal aasta-aastalt kukkunud, umbes kolm kuni viis protsenti aastas, sõltuvalt vaktsiinist, kirjutab ERR. «HPV-vaktsineerimise alustamisega oli väga palju keeldumisi – see on uus vaktsiin, sotsiaalmeedia kanalid tegid suure vastupropaganda, aga inimesed ei oska teaduses orienteeruda, et leida uuringuid, millele toetuda ja eristada, kus on tõtt, kus vale,» ütleb Hazinskaja. 2018. aastal tuli Tallinna kooliõpilaste peale keeldumisi kokku ligi 2800, neist ainuüksi HPV-vaktsiinist keeldus üle 2000 lapsevanema. Võrdluseks: tavaliselt tuleb aastas 700 keeldumist, ent uus vaktsiin lükkas keeldumiste hulga mullu lakke.