Ligihiiliva tööstressi märgid: mis viitab sellele, et oled läbipõlemise ohus?

Maailma Terviseorganisatsiooni järgi on läbipõlemisel neli tingimust: rampväsimus, vaimne eemalolek tööst ja kehv töövõimekus. Selle asemel et oodata, kuni oled täiesti läbipõlenud, tasuks läbipõlemisega tegeleda juba kergete märkide ilmnemisel.

Paljud eel-läbipõlemise märgid ja sümptomid sarnanevad depressioonile, rääkis Iirimaal Dublinis töötav psühhoterapeut Siobhán Murray uudisteportaalile BBC. Murray soovitab tähelepanu pöörata ligihiilivatele halbadele harjumustele, nagu suurenenud alkoholi tarbimine või maiustuste söömine, et päev üle elada. Samuti tasub valvas olla väsimusele, mis ei paista mööduvat. Isegi kui magad hästi, hakkab juba kell 10 hommikul mõtlema, millal uuesti voodisse saaks või sul pole energiat, et trenni teha või jalutada, toob Murray näiteks.

Selliste märkide ilmnemisel soovitab psühhoterapeut arsti poole pöörduda. Depressioon ja eel-läbipõlemine on väga sarnased. Siiski loetakse ühte vaimse tervise häireks ning teist töökohal esinevaks nähtuseks. Oluline on spetsialistiga konsulteerida, et kahe seisundi vahel vahet teha. Kuigi depressiooni ravimiseks on mitmeid viise, siis läbipõlemist ohjeldatakse endiselt kõige paremini elustiilimuutustega.

Kuidas aga teada, kas oled läbipõlemise äärel või on asi lihtsalt pingelises töönädalas. Stress on oluline ja ärevus motiveerib meid paremad olema, rääkis Murray. Kui tunneme mõlemat püsivalt, on oht läbipõlemiseks, seletas ta.

Ta soovitab mõelda oma käesolevate tööülesannete peale. Normaalne on tunda adrenaliinisööstu ning võimalik, et see põhjustas ka mõne unetu öö. Kui tunned end rahutuna ka siis, kui projekt läbi sai, on aeg hakata läbipõlemisele mõtlema. Probleem on selles, et kui tuua ärevus järgmisse etappi kaasa, hakkab stress kuhjuma.

Veel üks klassikaline läbipõlemise märk on küünilisus. Tunne, et tehtud tööl on vähe väärtust, sotsiaalsete sidemete vältimine ja juba ette valmistumine pettumuseks. Läbipõlemise äärel olev inimene tunneb emotsionaalset tuimust ja vaimset eemalolekut. Otsekui poleks enam suuteline igapäevastes asjades osalema.