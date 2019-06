Miljon on koos: maailma kalleimat ravimit vajavale Annabelile paistab lootuskiir

Lastefondi annetuskontodele on laekunud kokku 221 167 eurot, lisaks suunab fond spinaalse lihasatroofiaga Annabeli ravi rahastamiseks 400 000 eurot reservidest. Annabeli vanemate poolt loodud HelpAnnabel kontole on lapse ravi rahastamiseks laekunud kokku 392 575 eurot. Suurim Lastefondi kontole laekunud annetus on 22 tuhat eurot. Telefoniannetuste numbrid loodetakse saada telekommunikatsioonifirmadelt homme, kirjutab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.