Öösel varitseb magamistoas üllatav oht, mis paneb kehakaalu mühinal kasvama

Kui uneajal kiirgavad ümberringi valgust elektroonilised seadmed ja põlemas on ka väike lambike, võib see aidata kaasa kaalutõusule, kirjutati meditsiiniajakirjas JAMA avaldatud uuringus.

Uuringu autor doktor Yong-Moon Mark Park ütles, et valgus võib segada unehormooni melatoniini tootmist ja see paiskab segi loomulikud ärkveloleku-ja unetsüklid. See võib muuta ka meie kehas stressihormoonide taset ja mõjutada ainevahetusprotsesse moel, mis soodustavad kaalutõusu.