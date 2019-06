Kas pesemata nõusid üleöö kraanikaussi jätta on ohtlik?

Enne magama minemist köögis kord majja lüüa tundub olevat jõukohane ülesanne, aga päevatööst kurnatuna ei jõua selleni mitte alati, kirjutab The Guardian. Enesesüüdistamise vältimiseks öeldakse endale, et nõud jäetakse ligunema, sest siis on neid hiljem hõlpsam pesta. Kas selliselt toimides võib aga kaasneda oht oma kodus ohtlikke mikroorganisme levitada ja kas nõud ikka saab pärast bakterikoloonia paljunemist piisavalt puhtaks?