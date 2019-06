Kas tead, mida teevad su tervise heaks prebiootikumid?

Probiotikumid on terved bakterid sinu soolestikus, mis aitavad võidelda haiguste vastu ja säilitada soolestiku tervist, prebiootikumid on toit, mida nad vajavad elus püsimiseks.

Kiudained on osa toidust, mida keha ei saa lagundada, kuna seedimatu toit liigub läbi soolte, lisaks aitavad need ka säilitada organismil terveid baktereid. Seega, kui sul esineb kõhukinnisust, kõrget kolesteroolitaset, kõrget veresuhkrut või kehakaalu tõusu, siis võivad need olla märgid sellest, et sa ei saa piisavalt kiudaineid.