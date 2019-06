Haigekassa hakkab juulist hüvitama mitut uut ravivõimalust

Esmakordselt saab retseptiravimina kättesaadavaks paljude haiguste raviks vajalik bioloogiline ravim adalimumab. Haigekassa ravimispetsialisti Alice Kivistiku sõnul on see ravim mõeldud näiteks reumatoidartriidi, Crohni tõve, psoriaasi, hidradeniidi ja uveiidi patsientidele. Ta lisas, et seda ravimit vajavad iga aasta hinnanguliselt 440 patsienti ja selle kulu haigekassale on 1,4 miljonit eurot aastas.